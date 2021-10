La brecha salarial del peso: las mujeres más delgadas ganan más que las menos delgadas, pero con los hombres pasa al revés

Los investigadores Timothy Judge (Universidad de Florida) y Daniel Cable (London Business School) han estudiado cuánto afecta el peso de las personas al nivel del salario que reciben. Según el estudio, titulado When It Comes to Pay, Do the Thin Win?, el efecto del peso en el salario de hombres y mujeres es un factor bastante importante. Un hombre delgado gana en promedio 8.000 dólares menos que sus colegas de mayor tamaño. Para las mujeres, es al revés. Las mujeres delgadas ganan en promedio 16.000 dólares más que las compañeras que pesan más.