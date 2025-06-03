edición general
La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

La transición energética está transformando por completo el paisaje de la España vaciada. Hoy, alrededor del 84% de la energía renovable del país se produce en zonas rurales, que concentran también gran parte del potencial para seguir creciendo. Aunque estas instalaciones son clave para reducir emisiones contaminantes y prescindir de los combustibles fósiles, los municipios que las acogen no reciben ningún tipo de compensación económica por el impacto que provocan. Mientras, las localidades con centrales nucleares sí cuentan con un sistema.

#1 mancebador
Es mentira, las propietarias de los parques de energías renovables pagan grandes tasas a los ayuntamientos y, además, suelen pagar alquileres muy muy altos por los terrenos que emplean.
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
Relacionada: Madrid, un 'desierto eólico' entre un mar de casi 22.500 aerogeneradores que inundan España
La Comunidad de Madrid es la única –junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- que no cuenta con ni un solo aerogenerador.
comadrejo #2 comadrejo *
La Comunidad de Madrid genera menos que la Rioja de toda la energía producida (incluyendo no renovables) y fiscaliza la mayoría de la producción estatal.
A esto "ay uso" lo llama ser la comunidad mas competitiva. :troll:

www.sistemaelectrico-ree.es/es/informe-del-sistema-electrico/generacio

Y como la CAM tiene el mayor número de centrales nucleares y cementerios de residuos de España Enresa tiene su sede fiscal en Calle Emilio Vargas, número 7 de Madrd. :troll: :troll:

Pueden incluso adivinar donde esta la sede del Consejo de Seguridad Nuclear. :troll:
#7 imaginateca
#2 El efecto estadístico de La Rioja es bien conocido, pero que eso no te impida contar tu película conspirativa.
Ahora resulta que Ayuso decide dónde ponen Endesa, Iberdrola y las demás eléctricas sus parques eólicos. Vamos, no me jodas.
ElJamoon #3 ElJamoon
Nada que no pasara anteriormente. En el franquismo se construyeron bastantes pantanos para proporcionar energía a las grandes ciudades y zonas industriales sin dejar casi nada en las zonas donde se constryeron. Los proyectos que enriquecen a las energéticas deberían ir acompañadas de planes de desarrollo rural.
#5 encurtido
En general nadie quiere tener cerca ninguna de estas instalaciones, y no generan el empleo estable suficiente como para que compense. Por estable me refiero a que suele haber gente que se mueve por varias CCAA porque con lo que hay cerca no genera horas de trabajo suficientes.

Es normal que se pongan en las zonas más despobladas, que además de no molestar a nadie también son las más baratas.

De todas formas no sé si ahora los terrenos son en propiedad, pero hace años era interesante que viniera una compañía a poner un molino eólico, eso sí, el dinero era para el propietario, no para los vecinos. Supongo que estaría bien poner una tasa municipal.
#6 mancebador
#5 Supongo que estaría bien poner una tasa municipal.
Ya las hay, e impuestos regionales, por eso el envío es un bulo.
