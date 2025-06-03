La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

La transición energética está transformando por completo el paisaje de la España vaciada. Hoy, alrededor del 84% de la energía renovable del país se produce en zonas rurales, que concentran también gran parte del potencial para seguir creciendo. Aunque estas instalaciones son clave para reducir emisiones contaminantes y prescindir de los combustibles fósiles, los municipios que las acogen no reciben ningún tipo de compensación económica por el impacto que provocan. Mientras, las localidades con centrales nucleares sí cuentan con un sistema.