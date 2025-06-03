La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

La transición energética está transformando por completo el paisaje de la España vaciada. Hoy, alrededor del 84% de la energía renovable del país se produce en zonas rurales, que concentran también gran parte del potencial para seguir creciendo. Aunque estas instalaciones son clave para reducir emisiones contaminantes y prescindir de los combustibles fósiles, los municipios que las acogen no reciben ningún tipo de compensación económica por el impacto que provocan. Mientras, las localidades con centrales nucleares sí cuentan con un sistema.
| etiquetas: energía , renovables , españa
La Comunidad de Madrid es la única –junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- que no cuenta con ni un solo aerogenerador.
A esto "ay uso" lo llama ser la comunidad mas competitiva.
www.sistemaelectrico-ree.es/es/informe-del-sistema-electrico/generacio
Y como la CAM tiene el mayor número de centrales nucleares y cementerios de residuos de España Enresa tiene su sede fiscal en Calle Emilio Vargas, número 7 de Madrd.
Pueden incluso adivinar donde esta la sede del Consejo de Seguridad Nuclear.
Ahora resulta que Ayuso decide dónde ponen Endesa, Iberdrola y las demás eléctricas sus parques eólicos. Vamos, no me jodas.
Es normal que se pongan en las zonas más despobladas, que además de no molestar a nadie también son las más baratas.
De todas formas no sé si ahora los terrenos son en propiedad, pero hace años era interesante que viniera una compañía a poner un molino eólico, eso sí, el dinero era para el propietario, no para los vecinos. Supongo que estaría bien poner una tasa municipal.
Ya las hay, e impuestos regionales, por eso el envío es un bulo.