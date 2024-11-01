edición general
Brazo armado del grupo "Reichsbürger" en torno al Príncipe Reuß: numerosas conexiones en el norte de la Selva Negra. (Ale)

El 7 de diciembre de 2022, de madrugada, las unidades especiales de la policía dan un golpe. En nombre del Fiscal General Federal, detienen en toda Alemania a presuntos miembros de un grupo de "Ciudadanos del Reich" centrado en torno al autoproclamado Heinrich XIII Príncipe Reuß. La acusación: han fundado una organización terrorista con el objetivo de derrocar al gobierno por la fuerza. Entre los detenidos hay un antiguo miembro de la AfD en el Bundestag, ex policías y un naturópata.

