Brasil convoca a los BRICS en busca de apoyo ante política comercial de Trump  

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, convocó una cumbre extraordinaria de los BRICS para debatir las políticas comerciales de Estados Unidos, mientras su país se enfrenta a aranceles de hasta el 50%. El presidente chino, Xi Jinping, criticó el unilateralismo sin mencionar directamente a la Administración de Donald Trump y Lula aprovechó la ocasión para condenar el reciente ataque de Washington contra una embarcación en el mar Caribe.

#1 Mandri20
Trump debería recibir el nobel por ayudar a crear un sistema internacional alternativo a la soberanía del dolar y de EEUU.

Y no es por ser pájaro de mal agüero, pero por muchísimo menos, la CIA y los militares se cargaron a Kennedy.
azathothruna #2 azathothruna
#1 Seria un cago de risa cosmico que lo intenten con el Zanahorio, pero esta vez no funcione
