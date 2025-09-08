Brasil convoca a los BRICS en busca de apoyo ante política comercial de Trump  

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, convocó una cumbre extraordinaria de los BRICS para debatir las políticas comerciales de Estados Unidos, mientras su país se enfrenta a aranceles de hasta el 50%. El presidente chino, Xi Jinping, criticó el unilateralismo sin mencionar directamente a la Administración de Donald Trump y Lula aprovechó la ocasión para condenar el reciente ataque de Washington contra una embarcación en el mar Caribe.