"Bourbon Kash Patel": el director del FBI usa recursos oficiales para transportar alcohol (ING)

Kash Patel, director del FBI bajo Trump, contrasta con sus predecesores al promover su marca personal: vende merchandising y regala botellas de bourbon personalizadas con su nombre. Agentes denuncian prácticas inusuales, posible abuso de alcohol y uso de recursos oficiales para transportarlo. El FBI lo defiende como tradición, pero empleados lo ven inapropiado, desmoralizante y contrario a la cultura profesional histórica del organismo.