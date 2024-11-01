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"Bourbon Kash Patel": el director del FBI usa recursos oficiales para transportar alcohol (ING)

"Bourbon Kash Patel": el director del FBI usa recursos oficiales para transportar alcohol (ING)

Kash Patel, director del FBI bajo Trump, contrasta con sus predecesores al promover su marca personal: vende merchandising y regala botellas de bourbon personalizadas con su nombre. Agentes denuncian prácticas inusuales, posible abuso de alcohol y uso de recursos oficiales para transportarlo. El FBI lo defiende como tradición, pero empleados lo ven inapropiado, desmoralizante y contrario a la cultura profesional histórica del organismo.

| etiquetas: bourbon , kash patel , director , fbi , dinero , contribuyente , alcohol
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3 comentarios
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Tx4 #1 Tx4
"El FBI lo defiende como tradición". De cuando la ley seca entiendo que empezaría.
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Bourée #2 Bourée
FBI Fumar Beber I...... Tú ya sabes mi amol
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Lerena #3 Lerena
Aquí tendríamos que hacer lo mismo. Los ministerios y el CNI tendría que sacar su linea de cervezas artesanales y vinos.
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