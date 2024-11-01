Bosques, plantaciones, limpieza y responsabilidades

Un bosque es un ecosistema natural complejo, formado por múltiples especies, el medio físico en el que viven y las relaciones entre todos ellos. Una plantación es un cultivo, normalmente monoespecífico y del que se obtienen un beneficio económico, y da lo mismo que sea de repollos que de eucaliptos. En el caso de una plantación, como negocio que es, el propietario debería ocuparse de mantenerlo en las condiciones adecuadas para que no se incendie y asumir el coste de esas actuaciones, como en cualquier otro negocio.