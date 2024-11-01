edición general
Borrell avisa: "Rusia tiene un ejército y Europa 27 que están bien para hacer desfiles"

Drones rusos violan el espacio aéreo de Polonia y la OTAN ayuda a la fuerza aérea polaca a derribarlos.

rusito #1 rusito *
De los creadores de la película "Hasta el último ucraniano" viene "Hasta el último europeo".

"Somos pocos, viejos y dependientes. No es una buena receta de futuro. Hemos perdido población, capacidad industrial y autonomía". Con vosotros, si que vamos a perder población...  media
