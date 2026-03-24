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La borrasca Therese provoca el derrumbe de un restaurante en Gran Canaria

La borrasca Therese provoca el derrumbe de un restaurante en Gran Canaria  

El municipio de Teror atraviesa una situación "caótica" tras las intensas lluvias registradas por la borrasca Therese en las últimas horas, que han provocado múltiples incidencias, entre ellas el derrumbe parcial del restaurante El Secuestro. Ante la situación, el alcalde hizo un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones. "Pedimos que nadie suba al municipio y que los vecinos no salgan de sus casas salvo que sea absolutamente necesario", indicó.

| etiquetas: borrasca , therese , gran canaria , restaurante , teror
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2 comentarios
2 1 0 K 31 actualidad
woody_alien #1 woody_alien
Se vivieron momentos de auténtico Teror.
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
#1 pero, pero, pero  media
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menéame