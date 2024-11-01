La borrasca que azota España: cuando el cielo se desborda y el sistema se encoge

España encadena borrascas como quien encadena crisis. Seis en apenas cinco semanas. Todas con nombre propio, todas con impactos reales sobre vidas, barrios y territorios. En enero de 2026 cayeron 119 litros por metro cuadrado de media, cuando lo habitual son 64. Un 85% más. El enero más lluvioso en 25 años. No es una casualidad estadística ni un capricho del clima. Es la consecuencia material de décadas de emisiones, extractivismo y negación política.