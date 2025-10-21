El borrador de informe del Poder Judicial critica el anteproyecto de ley de Bolaños que regula el secreto de los periodistas

El Consejo del Poder Judicial maneja un borrador de informe crítico contra el anteproyecto de ley que impulsa el Ministerio de Justicia para regular el secreto profesional de los periodistas. El documento aprecia “insuficiencias y fallas que deberían ser necesariamente reconsideradas”. El borrador de informe denuncia que se regula con una cláusula general cuando debe ceder el secreto profesional y que esa regulación choca con la normativa europea y la Constitución Española. Un nuevo marco regulatorio que hace “imprevisible para los periodistas