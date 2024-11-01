edición general
Borja Iglesias: "Ojalá se metan delante de una portería con una bandera de Palestina cuando vaya a chutar yo y anulen el gol"

El futbolista ha explicado sus palabras a favor de las protestas contra la participación del equipo israelí en la Vuelta a España del pasado mes de septiembre

