más visitadas
12889
clics
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
7445
clics
César Calderón: anatomía de un mercenario político
4749
clics
Un artista cuela en el Museo de Cera de Madrid esculturas de Ayuso y Almeida como ratas junto a Trump, a Netanyahu de muñeco diabólico y Milei como su perrito
4568
clics
Marta Flich despacha a Paco Marhuenda abruptamente y deja en evidencia su bulo en 'Directo al grano'
5036
clics
La viñeta: Rabia
más votadas
494
Francesca Albanese, el precio de la verdad
460
Alfonso Rueda dio 1,2 millones a dedo al sobrino del presidente del PP de A Coruña para montar dos festivales
354
El PP intenta culpar de los protocolos de cribado de cáncer de mama a Montero: "Hace 13 años que no soy consejera"
347
Sin aire, sin espacio y con mucha paciencia: relato del caos para coger el metro en Madrid (y no, no es algo puntual)
409
El equipo propuesto por Tony Blair para Gaza: multimillonarios, sionistas y una funcionaria de la ONU
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
15
clics
Borja Iglesias: "Ojalá se metan delante de una portería con una bandera de Palestina cuando vaya a chutar yo y anulen el gol"
El futbolista ha explicado sus palabras a favor de las protestas contra la participación del equipo israelí en la Vuelta a España del pasado mes de septiembre
|
etiquetas
:
sionismo
,
genocidio
,
gaza
,
palestina
,
iglesias
,
celta
,
futbol
