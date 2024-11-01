Borbones constitucionales, el oxímoron nacional

Los borbones disfrutan desde hace un par de siglos de una enorme ventaja con los españoles: somos gilipollas. Pese a que no han parado de darnos sobradas muestras de indecencia durante los últimos seis reinados, aquí siguen gracias a que la desinformación y la desidia de los ciudadanos los mantiene a salvo, y gracias, sobre todo, a la inmunidad e impunidad que les han venido brindando las distintas constituciones.