edición general
20 meneos
25 clics
Borbones constitucionales, el oxímoron nacional

Borbones constitucionales, el oxímoron nacional

Los borbones disfrutan desde hace un par de siglos de una enorme ventaja con los españoles: somos gilipollas. Pese a que no han parado de darnos sobradas muestras de indecencia durante los últimos seis reinados, aquí siguen gracias a que la desinformación y la desidia de los ciudadanos los mantiene a salvo, y gracias, sobre todo, a la inmunidad e impunidad que les han venido brindando las distintas constituciones.

| etiquetas: borbones , constitucionales , oxímoron , nacional
16 4 1 K 168 politica
3 comentarios
16 4 1 K 168 politica
ChatGPT #2 ChatGPT
La entradilla más meridianamente clara de menéame. Mis diez.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
Que no queremos reyes idiotas...
0 K 10
#3 malarte *
Con Nieves Concostrina coincido al 99% (100% no porque, como le ocurría a cierto profesor mío, nunca puntuaba con un 10 porque la perfección no existe)
Mezclar la historia con los valores éticos y críticos con esa clarividencia está al alcance de muy pocos…
0 K 7

menéame