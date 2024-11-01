El boom de los ciclos combinados colapsa a los tres grandes fabricantes: no hay turbinas hasta 2030

GE Vernova, Siemens Energy y Mitsubishi Heavy Industries, los tres mayores tecnólogos mundiales, han colgado el cartel de no se admiten pedidos. El resultado es un mercado congestionado, con plazos que se estiran hacia el final de la década, y precios que ya incorporan una "prima" para asegurar el hueco de fábricación, además de promotores obligados a tener que adelantar decisiones de inversión para no quedarse fuera del calendario.