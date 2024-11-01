Boom de aviones privados: ya llegaron 12 vinculados al gurú de Wall Street, que tendrá un cara a cara con Javier Milei

El CEO del JP Morgan, Jamie Dimon, llegó al país para participar de un foro de la entidad que se celebra en esta ciudad; también llegaron otras figuras. En el área destinada a pasajeros y tripulaciones de aviación ejecutiva y taxis aéreos se recibieron 18 aviones, de los cuales 12 estarían vinculados al foro del JP Morgan -el banco más grande de los Estados Unidos- que se celebra en Buenos Aires. El movimiento es inédito: ni siquiera durante el G20 se vio algo similar.