El bonito mensaje de Navidad del padre Ángel: "Quererse y dejarse de tantas rencillas"

El fundador de Mensajeros de la Paz pone de relieve la importancia de querese los unos a los otros, algo que "en Navidad sobresale"

| etiquetas: padre ángel , navidad , mensaje , mensajeros de la paz
3 comentarios
Jakeukalane #2 Jakeukalane
Había leído querellarse. Aunque eso serán sus compañeros de religión los Abogados Cristofascistas.
DrEvil #1 DrEvil
Sin duda copiado del anuncio de El Pozo...
#3 vertedero_de_rojos
quererse como lo hacen los curas con los niños
