Los bomberos de Castilla y León le niegan el saludo a Mañueco mientras le dan la mano a los reyes  

Uno de los efectivos le ha preguntado al presidente autonómico si son "un despilfarro". El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acompañado este miércoles a los reyes, Felipe VI y Letizia Ortiz, en su visita a las zonas de León y Zamora afectadas por los incendios forestales. En la comitiva también ha estado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Tras visitar a los vecinos afectados, la comitiva ha saludado a los bomberos de la Brigada Helitransportada de Castilla y León y Mañueco ha sido víctima de un embarazoso momento..