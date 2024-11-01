edición general
Los bomberos de Castilla y León le niegan el saludo a Mañueco mientras le dan la mano a los reyes

Los bomberos de Castilla y León le niegan el saludo a Mañueco mientras le dan la mano a los reyes  

Uno de los efectivos le ha preguntado al presidente autonómico si son "un despilfarro". El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acompañado este miércoles a los reyes, Felipe VI y Letizia Ortiz, en su visita a las zonas de León y Zamora afectadas por los incendios forestales. En la comitiva también ha estado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Tras visitar a los vecinos afectados, la comitiva ha saludado a los bomberos de la Brigada Helitransportada de Castilla y León y Mañueco ha sido víctima de un embarazoso momento..

Antipalancas21 #2 Antipalancas21 *
Después de los reyes, ha ido Mañueco con la misma intención de estrecharles la mano, pero se encontró con la negativa por respuesta. El primero de los bomberos lo saluda, el segundo le niega el saludo y, cuando llega al tercero, éste le pregunta si son “un puto despilfarro”. El presidente autonómico se ha negado a responder mientras el bombero le sigue diciendo algo, después de esos desplantes ha optado por evitar darle la mano al resto de bomberos para así evitar ser rechazado por ellos también.
elGude #1 elGude
Poco me parece
sotillo #3 sotillo
#1 A Mazon le salió bien y al rey le encanta
#20 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#3 Ah si?, no he visto salir corriendo a Mañueco como Mazón.
calde #22 calde
#1 Pero tampoco veo yo que al señor feudal ese le deban nada. Es más, pensándolo, creo que nadie le debería de deber respeto a alguien que se hace llamar "rey".
#31 Tunguska08Chelyabinsk13
#22 'Vives en mi reino, que esto oficialmente es el Reino de España.' Podría decirte... pero vamos ahí va quien quiere. En Paiporta también 'fuimos' a dar la bievenida a las autoridades.
calde #34 calde
#31 Puede decir muchas cosas. Igual que el resto de ciudadanos le podemos enseñar puerta de salida, que es algo que tarde o temprano llegará.
#36 Tunguska08Chelyabinsk13
#34 No, si no te preguntan. Como hace el CIS, o como se hizo en la modélica transacción.
Kasterot #4 Kasterot
A esta gente le resbala todo esto. Se están labrando un futuro con un sueldazo en un consejo de administración.
Pasan de los tiesos, ya sean bomberos , o sus propios votantes
#37 Abril_2025
#4 ¿Les hace falta trabajar? Mazón no dimite por la pensión.
Tkachenko #6 Tkachenko
Y a los Reyes por ....?
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#6 Estarían pensando solo en dar por c..o al Muñeco. xD
Khadgar #15 Khadgar
#6 Por el contraste, supongo. O como dijo el filósofo: para hacerse los chulos. 8-D
Battlestar #21 Battlestar
#6 Y esto lo publique elplural precisamente ya es... xD
tommyx #23 tommyx
#6 waposssssss
#32 xavigo
#6 porque si se portan mal, no les traen juguetes
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
El recibimiento de Mañueco en Las Médulas tampoco ha sido mucho mejor, varios de los vecinos le han recibido con gritos de “¡Da la cara, sinvergüenza!”. Toso eso delante de los periodistas y las cámaras de TV
reithor #17 reithor
Bastante que no le han aplaudido la cara.

#5 pero el director del telediario no ha tenido a bien sacar esa parte.
Antipalancas21 #19 Antipalancas21
#17 Pero en malas lenguas si lo han sacado.
#26 gallardin
#19 "malas lenguas" lo hace bien, y pordía hacerlo mejor si sacara también las verguenzas de los que representan a la otra mitad de España para ser menos sectarios, que no son pocas
reithor #33 reithor *
#19 solo he visto al que no le ha saludado, al que le ha dicho un par de cosas en Orellan no. Que igual le han sacado, no lo he visto entero. Además, no es la misma audiencia la del programa de cintora que la del telediario.
Lutin #11 Lutin
Tendría que haber mucha más violencia contra nuestros políticos incompetentes porque su gestión causa muertes.
#13 R2dC
#11 Hombre... violencia no.

Solo repercusiones acordes a los perjuicios: www.meneame.net/story/condenado-muerte-ex-alto-cargo-gobierno-china-ap
#24 Suleiman
Bravo por los bomberos!
#8 frankye
Pero no os olvidéis que la culpa es del Gobierno.
Kantinero #12 Kantinero *
Mañueco .......llama a Mazón que te nº de su psicólogo
victorjba #14 victorjba
#12 Se llama Walker, Johnny Walker.
Kantinero #16 Kantinero
#14 Se llama Walker, Johnny Walker. xD xD xD

Y su grupo sanguíneo JB+ xD xD xD
Quecansaometienes... #27 Quecansaometienes...
#14 Pues entonces se lo paso un misterioso y desconocido M.AngelRodriguez :roll:
humono #7 humono
Muy bien hecho, valientes y consecuentes con la situación.
canduteria #10 canduteria
Bien por los bomberos.
vinola #18 vinola
La ministra de igualdad está para reclamar más presencia femenina en los operativos de extinción. Palenado 12 horas, cargando con mochilas con agua y todo eso tan feminista... :roll:
#25 Meinhard
#18 Ya salió el polla herida por aquí...
vinola #30 vinola
#25 xD xD xD xD Ya salió el ofendidito sin aportar nada
Quecansaometienes... #28 Quecansaometienes...
#18 Pues seguro que entre los efectivos ha habido bomberas. Y la ministra habra ido en representacion del gobierno, porque el pueblo de sus abuelos es uno de los que podia haber ardido o porque le pillaba cerca.
Vaya comentario mas mierda el suyo, hablando de feminismo.
#35 maestrodenada
Tu madero aprende del bombero, bomberos mal pagados que se dejan la vida y que luego lao tienen olvidados en parques cuando estan dispuestos a ayudar en prevención....
#29 Anais33
Por fin, algún castellanoleones que no se baje los pantalones al pp
