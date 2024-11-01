Bomberos y bomberas forestales desmienten el "relato fantástico" del Gobierno de Aragón

Distintas informaciones propiciadas por el ejecutivo de Azcón (PP), sobre las condiciones laborales del colectivo, soliviantan a los trabajadores que se dedican a la prevención y extinción de incendios. Desmienten tajantemente el relato gubernamental. Unas "condiciones indignas" en las bases. Cifran en "alrededor del 90%" las que no cumplen los "mínimos exigibles", llegando a darse casos en lo que no existe suministro de agua potable, electricidad o aseos. "turnicidad y jornadas excesivas". jornadas laborales de más de 23 horas seguidas