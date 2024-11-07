Un bombero declara que dejaron de vigilar el barranco del Poyo porque Emergencias no pidió que se quedaran

El sargento coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia el día de la dana ha explicado a la jueza que investiga la gestión de la riada, que el día de la dana se retiraron del barranco del Poyo tras realizar las mediciones oportunas y porque nadie les indicó que debían de permanecer allí. "Ese día Emergencias [de la Generalitat] tendría que haber dado órdenes sobre la permanencia", ha dicho el sargento que ha indicado, además, que el seguimiento de cauces y barrancos corresponde, según el Plan de Inundaciones, al Centro de Coord