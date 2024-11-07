edición general
Un bombero declara que dejaron de vigilar el barranco del Poyo porque Emergencias no pidió que se quedaran

El sargento coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia el día de la dana ha explicado a la jueza que investiga la gestión de la riada, que el día de la dana se retiraron del barranco del Poyo tras realizar las mediciones oportunas y porque nadie les indicó que debían de permanecer allí. "Ese día Emergencias [de la Generalitat] tendría que haber dado órdenes sobre la permanencia", ha dicho el sargento que ha indicado, además, que el seguimiento de cauces y barrancos corresponde, según el Plan de Inundaciones, al Centro de Coord

CharlesBrowson #1
a parte que los responsables politicos deben ser condenados a la hoguera en plaza publica, lo de la burocracia en este pais...parece que hay mil personas de jefes que no se atreven a dar ordenes por su incompetencia y su intelecto y tienen a los que estan a pie de calle dando vueltas de un sitio para otro en el mejor de los casos como pollo sin cabeza, cuando no los tienen parados sin movilizarlos. Es para hacernoslo mirar en serio
2
Kantinero #2
#1 Antiguamente este era el país del vuelva usted mañana, en la actualidad esta de moda el eso no es cosa mía, no solo en organismos públicos, una falta absoluta de responsabilidad, en todos los órdenes de la sociedad
1
#4 PerritaPiloto
#1 #2 Decía mi profesora de introducción al derecho publico que la figura central de estabrama del derecho es el funcionario. Y que se le puede definir con dos axiomas:

* Nosotros siempre hemos hecho esto de esta manera.
* Nuestro departamento nunca ha hecho eso que usted nos pide.
1
#7 ombresaco
#4 Nosotros siempre hemos hecho esto de esta manera. Frase muy peligrosa en algunos aspectos, pero que ayuda a que algunas cosas salgan adelante, porque "desde arriba" se quedan muchas veces vacíos que hay que solucionar, y lamentablemente lo más cómodo es hacerlo "como siempre".

Nuestro departamento nunca ha hecho eso que usted nos pide. Cuando haces algo que se sale de tus competencias tienes más posibilidades de llevarte un bofetón que por hacer mal o no…   » ver todo el comentario
0
#3 poxemita
#1 llegaron, midieron, vieron que el caudal estaba bajando y se fueron.

En parte esto cuadra con la noticia sobre que Pradas a mediodía decía que el principal problema era el Poyo y que luego en el momento clave no le hiciesen caso.

elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2024-11-07/asi-fueron-las-horas-clav
1
#5 tierramar
En ANdalucia ha habido muertes, matectomías, porque dieron la orden de ahorrar en pruebas. Los politicos del PPSOE viven de espaldas a los contribuyentes que les pagamos sus sueldos y privilegios. Gobiernan para sí mismos, No es una democracia sino una cleptocracia: sistema de gobierno que, en lugar de buscar el bien común, está centrado en el enriquecimiento de sus propios dirigentes, para lo cual aprovecha los recursos públicos
0
#6 tierramar
Relacionado: Las comunidades autónomas han rescindido en octubre el contrato de miles de bomberos forestales en toda España, al menos 4.000, según CSIF, desmantelando así el operativo de incendios forestales, pese al desastre ecológico que han provocado los incendios el pasado verano y a que el periodo de alto peligro por incendio se mantuvo vigente hasta el 1 de noviembre debido a las altas temperaturas.
0

