Un bombero declara que dejaron de vigilar el barranco del Poyo porque Emergencias no pidió que se quedaran

El sargento coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia el día de la dana ha explicado a la jueza que investiga la gestión de la riada, que el día de la dana se retiraron del barranco del Poyo tras realizar las mediciones oportunas y porque nadie les indicó que debían de permanecer allí. "Ese día Emergencias [de la Generalitat] tendría que haber dado órdenes sobre la permanencia", ha dicho el sargento que ha indicado, además, que el seguimiento de cauces y barrancos corresponde, según el Plan de Inundaciones, al Centro de Coord
* Nosotros siempre hemos hecho esto de esta manera.
* Nuestro departamento nunca ha hecho eso que usted nos pide.
Nuestro departamento nunca ha hecho eso que usted nos pide. Cuando haces algo que se sale de tus competencias tienes más posibilidades de llevarte un bofetón que por hacer mal o no… » ver todo el comentario
En parte esto cuadra con la noticia sobre que Pradas a mediodía decía que el principal problema era el Poyo y que luego en el momento clave no le hiciesen caso.
