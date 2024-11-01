Bombardeo de Ploiesti 1943, Rumanía vence a Estados Unidos

El 1 de Agosto de 1943 un total de 178 bombarderos B-24 "Liberator" del Cuerpo Aéreo de Estados Unidos despegaron desde Libia con la finalidad de alcanzar Rumanía y destruir los campos petrolíferos de Ploiesti, cuyo "oro negro" era vital para el funcionamiento de la maquinaria bélica del Eje en Europa. Sin embargo la misión que recibió el nombre de "Operación Tidal Wave" fue un absoluto desastre cuando las formidables defensas antiaéreas en forma de cazas y aviones acabaron por liquidar a 53 de los cuatrimotores y dejar inoperativos a otros 55.
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A ti es a quien le ha sobrado juzgarme como lo has hecho.
No tengo muy claro cuál es tu nivel de susceptibilidad.
Pero me llama la atención el hecho de que me juzgues con excesiva confianza, y luego no te guste que te responda.
Siento decirte que la Alemania nazi implementó su entramado legal supremacista basándose en las leyes Jim Crow que estaban vigentes en eso momento en EEUU. Y hay otro hilo de Menéame donde se explica el apoyo de Wally street a Hitler.
A lo mejor eres tú el que lo tiene que mirar con calma.
En la vida real somos esclavos de nuestras palabras, en internet, de los enlaces que compartimos...
Puedes seguir insistiendo con tus paranoias el tiempo que quieras. No tengo intención de perder el tiempo contigo.
Entiendo que a alguien, que es un peso pesado aquí en meneame...
Eso, además de ser falso, denota grandes dosis de envidia y de falta de percepción de la realidad.
Eres muy pesado y si sigues molestando, te pongo en ignore como hago con los NAFOs.
Has enaltecido el fascismo. Has enaltecido a un dictador pro-nazi que n la segunda guerra mundial provocó millones de muertes.
Eres un falso izquierdista, y un mero propagandista del fascismo. @admin , ¿En esto se va a convertir Meneame? ¿Que un usuario se perita faltar al respeto a alguien que educadamente ha señalado un error? Tela...
Wall street y el ascenso de Hitler al poder: lo que nunca nos contaron.
www.meneame.net/story/wall-street-ascenso-hitler-poder-nunca-nos-conta
El petróleo rumano ayudó a asesinar a millones de sovieticos... Y que no veas el gazapo que has metido, y que no hagas mas que justificar y excusarte, no hace que darme mas razón en lo que he pensado durante años. Que algunos no teneis en absoluto claro quien es el enemigo de los pueblos y de las clases trabajadoras... El fascismo, en todas sus formas, es el primer enemigo. Sea aleman, americano, rumano o ruso.
No entiendo tu cacao mental, de verdad.
¿Puedo saber qué edad tienes?
Aparte de no poner tildes, no sabes utilizar ese proverbio.
No te preocupes, no sé qué edad física tienes, pero la edad mental la
tengo muy clara.
Mejor te vas del hilo y así dejas de molestar.
Te veo muy aburrido.
Ahora veo que eres marzo de 2026. . Eso explica muchas cosas.
Por cierto, llevar más tiempo no hace que no sea cierto que HAYAS ENALTECIDO A UN FASCISTA PRO-NAZI... Ale... A pastar.
No hagamos el caldo gordo a los putos nazis, ni a los rumanos nostálgicos. Que de aquellas uno de los lugares de Europa que más petróleo bombeaba al esfuerzo de guerra de Hitler era Rumania.
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Yo nunca he hecho el "caldo gordo" a los nazis. No te confundas.
Siento decirte que celebrar una victoria de una nación nazi sobre USA, no es ir contra USA... Mirarlo con calma y veras mi punto de vista más claro.
No todo vale en la encomiable labor de socavar el imperio yanqui...