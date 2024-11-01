edición general
3 meneos
35 clics
Bombardeo de Ploiesti 1943, Rumanía vence a Estados Unidos

Bombardeo de Ploiesti 1943, Rumanía vence a Estados Unidos

El 1 de Agosto de 1943 un total de 178 bombarderos B-24 "Liberator" del Cuerpo Aéreo de Estados Unidos despegaron desde Libia con la finalidad de alcanzar Rumanía y destruir los campos petrolíferos de Ploiesti, cuyo "oro negro" era vital para el funcionamiento de la maquinaria bélica del Eje en Europa. Sin embargo la misión que recibió el nombre de "Operación Tidal Wave" fue un absoluto desastre cuando las formidables defensas antiaéreas en forma de cazas y aviones acabaron por liquidar a 53 de los cuatrimotores y dejar inoperativos a otros 55.

| etiquetas: ploiesti , bombardeo , petróleo , rumanía , eeuu , batalla aérea
2 1 0 K 35 cultura
23 comentarios
2 1 0 K 35 cultura
suppiluliuma #2 suppiluliuma
#0 Vaya, no me digas que tú hubieras estado del lado de Rumanía en la Segunda Guerra Mundial. ¡Menuda sorpresa! :troll:
1 K 20
Beltenebros #11 Beltenebros
#6
A ti es a quien le ha sobrado juzgarme como lo has hecho.
0 K 19
Beltenebros #9 Beltenebros *
#6
No tengo muy claro cuál es tu nivel de susceptibilidad.
Pero me llama la atención el hecho de que me juzgues con excesiva confianza, y luego no te guste que te responda.
xD
0 K 19
Beltenebros #5 Beltenebros
#4
Siento decirte que la Alemania nazi implementó su entramado legal supremacista basándose en las leyes Jim Crow que estaban vigentes en eso momento en EEUU. Y hay otro hilo de Menéame donde se explica el apoyo de Wally street a Hitler.
A lo mejor eres tú el que lo tiene que mirar con calma.
0 K 19
#8 CuiProdestHocBellum
#5 Y eso no cambia en absoluto lo dicho en mi comentario, y que tu enlace suene a apoyo y enaltecimiento del nazismo...

En la vida real somos esclavos de nuestras palabras, en internet, de los enlaces que compartimos...
0 K 9
Beltenebros #10 Beltenebros
#8
Puedes seguir insistiendo con tus paranoias el tiempo que quieras. No tengo intención de perder el tiempo contigo.
0 K 19
#14 CuiProdestHocBellum
#10 El que ha saltado como gota de agua en sartén caliente eres tú... Entiendo que a alguien, que es un peso pesado aquí en meneame, le cueste reconocer que ha metido la pata hasta el fondo. Suele pasar. Máxime con alguien con el que no merece perder el tiempo... Uffff baja ego, que sube Beltenebros...
0 K 9
Beltenebros #18 Beltenebros *
#14
Entiendo que a alguien, que es un peso pesado aquí en meneame...

Eso, además de ser falso, denota grandes dosis de envidia y de falta de percepción de la realidad.
Eres muy pesado y si sigues molestando, te pongo en ignore como hago con los NAFOs.
0 K 19
#21 CuiProdestHocBellum *
#18 Veo que no lo dejas estar y me faltas al respeto por tercera vez... Me reservo el derecho de devolverte "el favor"

Has enaltecido el fascismo. Has enaltecido a un dictador pro-nazi que n la segunda guerra mundial provocó millones de muertes.

Eres un falso izquierdista, y un mero propagandista del fascismo. @admin , ¿En esto se va a convertir Meneame? ¿Que un usuario se perita faltar al respeto a alguien que educadamente ha señalado un error? Tela...
0 K 9
Beltenebros #7 Beltenebros *
#4
Wall street y el ascenso de Hitler al poder: lo que nunca nos contaron.

www.meneame.net/story/wall-street-ascenso-hitler-poder-nunca-nos-conta
0 K 19
#12 CuiProdestHocBellum
#7 ¿Y? El enlace que envías es puro enaltecimiento del régimen pro-nazi rumano, y de las fuerzas de ocupación nazis que defendian los pozos petrolíferos que sostenían el esfuerzo de guerra nazi.

El petróleo rumano ayudó a asesinar a millones de sovieticos... Y que no veas el gazapo que has metido, y que no hagas mas que justificar y excusarte, no hace que darme mas razón en lo que he pensado durante años. Que algunos no teneis en absoluto claro quien es el enemigo de los pueblos y de las clases trabajadoras... El fascismo, en todas sus formas, es el primer enemigo. Sea aleman, americano, rumano o ruso.
0 K 9
Beltenebros #13 Beltenebros
#12
No entiendo tu cacao mental, de verdad.
¿Puedo saber qué edad tienes?
0 K 19
#15 CuiProdestHocBellum
#13 La que no se cual es la tuya, demasiadas respuestas para alguien que segun tu no las merece... «Excusatio non petita, accusatio manifesta»
0 K 9
Beltenebros #16 Beltenebros *
#15
Aparte de no poner tildes, no sabes utilizar ese proverbio.
No te preocupes, no sé qué edad física tienes, pero la edad mental la
tengo muy clara.
0 K 19
#17 CuiProdestHocBellum
#16 Bien, ha llegado el punto en el que en vez de dejarlo estar, me faltas al respeto por segunda vez... Ahora me toca pensar si te respondo poniéndome a tu altura, o dejo esta conversación como ejemplo de quién eres en realidad. La careta se te ha caído.
0 K 9
Beltenebros #19 Beltenebros
#17
Mejor te vas del hilo y así dejas de molestar.
Te veo muy aburrido.
0 K 19
#23 CuiProdestHocBellum
#19 Y a ti escocido...;)
0 K 9
Beltenebros #20 Beltenebros
#17
Ahora veo que eres marzo de 2026. . Eso explica muchas cosas.
0 K 19
#22 CuiProdestHocBellum
#20 Llevo en meneame mas de 10 años, y me tuve que ir por que usuarios como tú me hicieron aborrecer este sitio. Veo que algunas cosas no cambian.

Por cierto, llevar más tiempo no hace que no sea cierto que HAYAS ENALTECIDO A UN FASCISTA PRO-NAZI... Ale... A pastar.
0 K 9
#1 CuiProdestHocBellum
Rumania no venció a USA ese día, fundamentalmente porque en esas fechas Rumania estaba bajo el yugo del Tercer Reich alemán. Es más, en las defensas antiaéreas de Rumania había más nazis que rumanos... Así como que la incompetencia de quien dirigía el bombardeo provocó más bajas que los propios nazis.
No hagamos el caldo gordo a los putos nazis, ni a los rumanos nostálgicos. Que de aquellas uno de los lugares de Europa que más petróleo bombeaba al esfuerzo de guerra de Hitler era Rumania.
Para…   » ver todo el comentario
1 K 16
Beltenebros #3 Beltenebros
#1
Yo nunca he hecho el "caldo gordo" a los nazis. No te confundas.
0 K 19
#4 CuiProdestHocBellum
#3 A ver... El título, a parte de no ser fiel a la realidad, referido a una nación fascista que estaba infiltrada política y militarmente por el régimen nazi... Pues... A mi me ha parecido así.

Siento decirte que celebrar una victoria de una nación nazi sobre USA, no es ir contra USA... Mirarlo con calma y veras mi punto de vista más claro.
0 K 9
#6 CuiProdestHocBellum
#3 Además, ese "no te confundas" ha sobrado... Suena a "ojo con lo que dices". Me encanta "confundirme", Es más, vivo en una eterna "confusión" y caos...

No todo vale en la encomiable labor de socavar el imperio yanqui...
0 K 9

menéame