Bombardeo de Ploiesti 1943, Rumanía vence a Estados Unidos

El 1 de Agosto de 1943 un total de 178 bombarderos B-24 "Liberator" del Cuerpo Aéreo de Estados Unidos despegaron desde Libia con la finalidad de alcanzar Rumanía y destruir los campos petrolíferos de Ploiesti, cuyo "oro negro" era vital para el funcionamiento de la maquinaria bélica del Eje en Europa. Sin embargo la misión que recibió el nombre de "Operación Tidal Wave" fue un absoluto desastre cuando las formidables defensas antiaéreas en forma de cazas y aviones acabaron por liquidar a 53 de los cuatrimotores y dejar inoperativos a otros 55.