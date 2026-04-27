De un bolso de 845 euros a informes incompletos: el proyecto de un asturiano que busca la transparencia en la contratación pública en España

Ingeniero informático de profesión, el joven asturiano comenzó a trabajar en su proyecto el 28 de diciembre de 2025; tan solo diez días después, su página web veía la luz por primera vez. Para Fernández, la Administración Pública del Principado de Asturias es, precisamente, «una de las más complejas». «Mientras en algunas comunidades autónomas suben todos los contratos a una plataforma desde la que se puede acceder a todos los registros, el Principado sube los PDF a distintas páginas webs».