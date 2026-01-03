edición general
Bolivia respalda operación en Venezuela y la restitución del orden constitucional

Bolivia expresó su respaldo firme e inmediato al proceso iniciado en Venezuela para la recuperación de la democracia. “El Estado Plurinacional de Bolivia apoya de manera firme e inmediata al pueblo venezolano en este camino iniciado de recuperación de su democracia”, dijo la cancillería que indicó que la crisis que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela es consecuencia directa del colapso del Estado de derecho y de la consolidación de estructuras criminales que habrían capturado al aparato estatal.

#2 soberao
La historia se repite:
"Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano
armado vas de tu rifle, que es un rifle americano
que es un rifle americano, soldadito de Bolivia
que es un rifle americano"
m.youtube.com/watch?v=3oYvHnOauW8
pedrario #1 pedrario
No se ha restituido orden, sigue gobernando el régimen que no presenta ni actas electorales.

El tiempo dirá si la situación cambia en algún sentido.
