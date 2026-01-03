Bolivia respalda operación en Venezuela y la restitución del orden constitucional

Bolivia expresó su respaldo firme e inmediato al proceso iniciado en Venezuela para la recuperación de la democracia. “El Estado Plurinacional de Bolivia apoya de manera firme e inmediata al pueblo venezolano en este camino iniciado de recuperación de su democracia”, dijo la cancillería que indicó que la crisis que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela es consecuencia directa del colapso del Estado de derecho y de la consolidación de estructuras criminales que habrían capturado al aparato estatal.