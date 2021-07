Bolaños, el nuevo villano del Ala Oeste de La Moncloa

Algunas veces decía la verdad. El defenestrado gurú de la Moncloa tenía razón cuando, con un tonito de jesuítica humildad, rechazaba ser el responsable de cuanta medida salía despachada desde Presidencia. "Todo me lo atribuyen a mí y no es cierto", aseguraba con impostada modestia, sin demasiadas ganas, no obstante, de compartir paternidades. Tenía razón. Iván Redondo, hasta hace seis telediarios jefe supremo de la factoría de ficción del Ala Oeste de la Moncloa, no ha sido el único personaje que ideaba estrategias...