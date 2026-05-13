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La "bofetada" de Brigitte a Macron pudo estar causada por los mensajes "platónicos" del presidente a una actriz franco-iraní

La mundialmente famosa "bofetada" de Brigitte a Emmanuel Macron hace un año, cuando se abrieron las puertas del avión oficial a su llegada a Vietnam, tuvo probablemente su origen en un intercambio de mensajes de texto del presidente con la actriz franco-iraní Golshifteh Farahani, según revela en su libro Una pareja (casi) perfecta el periodista de Paris Match Florian Tardif.

| etiquetas: sucesos , infidelidades , agresiones
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11 comentarios
2 1 6 K -4 actualidad
Nube_Gris #3 Nube_Gris
Es algo completamente lógico y previsiblel que un hombre joven, cansado de su dieta de higo seco, se proponga diversificar su menú incorporando platos extranjeros y exóticos.
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#4 Tensk
#3 Después de haber mencionado los higos deberías haber contrastado con los dátiles.
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Nube_Gris #7 Nube_Gris *
#4 No lo sabía porque llevo 20 años siendo completamente autárquico en mi dieta.
c/c #4
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#8 Tensk
#7 Entonces desconoces que los dátiles también se producen en España. Y, siguiendo con que la susodicha es medio iraní, podrías haber dicho los pistachos.
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#6 capitan.meneito
#3 copilot:
Los dátiles de Irán son conocidos por su alta calidad y sabor excepcional.
1 K 20
devilinside #2 devilinside *
Vamos a bajarnos un poco el karma. Melafo. A la actriz, no a Brigitte.
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#5 Tensk
¿Y eso ya lo justifica?

Anda que si hubiera sido al revés...
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#9 intotheflow
#5 Al revés pasa a menudo, pero no, no lo justifica de ninguna manera. Están proporcionando el contexto, no diciendo que Macron se lo merecía o que su mujer actuó correctamente.
De hecho, lo que recogen no traza un buen perfil de Brigitte: "No era nada tangible, ni realmente condenable, pero la sola idea de que hubiera podido llegar a existir algo le bastaba a Brigitte", agregó Tardif. "Era una puerta entreabierta en un mundo que ella creía controlar. ¡Y encima por una mujer mucho más joven!".
También parece que les preocupa más que se haya visto que la agresión en sí. "Esto provocó tensiones en la pareja que dieron lugar a esa escena privada que se volvió pública".
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#10 Tensk
#9 No tengo números de cuánto pasa en cada sentido, pero sí sé que a este lado de los Pirineos, cuando se trata e estas cosas, si es en el sentido contrario al de la noticia el contexto es completamente irrelevante según la LIVG y la jurisprudencia del T.S., es decir, no importan las motivaciones del hombre en la agresión a su (ex)pareja mujer, se considera que es violencia de género y punto, incluso aunque te estés defendiendo de un ataque de ella.

No hace falta que especifiquen mucho para pintarle un cuadro no demasiado bonito a la susodicha, si ya con que digan que fueron celos la deja de aquella manera.
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#11 intotheflow
#10 Con tantos rodeos eso es exactamente lo que dicen: que fueron celos. Tanto circunloquio solo sirve para añadir más capas y hace que quede aún peor. Parece un intento de protección muy torpe.
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Mesopotámico #1 Mesopotámico *
jejeje  media
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menéame