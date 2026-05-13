La mundialmente famosa "bofetada" de Brigitte a Emmanuel Macron hace un año, cuando se abrieron las puertas del avión oficial a su llegada a Vietnam, tuvo probablemente su origen en un intercambio de mensajes de texto del presidente con la actriz franco-iraní Golshifteh Farahani, según revela en su libro Una pareja (casi) perfecta el periodista de Paris Match Florian Tardif.
| etiquetas: sucesos , infidelidades , agresiones
c/c #4
Los dátiles de Irán son conocidos por su alta calidad y sabor excepcional.
Anda que si hubiera sido al revés...
De hecho, lo que recogen no traza un buen perfil de Brigitte: "No era nada tangible, ni realmente condenable, pero la sola idea de que hubiera podido llegar a existir algo le bastaba a Brigitte", agregó Tardif. "Era una puerta entreabierta en un mundo que ella creía controlar. ¡Y encima por una mujer mucho más joven!".
También parece que les preocupa más que se haya visto que la agresión en sí. "Esto provocó tensiones en la pareja que dieron lugar a esa escena privada que se volvió pública".
No hace falta que especifiquen mucho para pintarle un cuadro no demasiado bonito a la susodicha, si ya con que digan que fueron celos la deja de aquella manera.