La "bofetada" de Brigitte a Macron pudo estar causada por los mensajes "platónicos" del presidente a una actriz franco-iraní

La mundialmente famosa "bofetada" de Brigitte a Emmanuel Macron hace un año, cuando se abrieron las puertas del avión oficial a su llegada a Vietnam, tuvo probablemente su origen en un intercambio de mensajes de texto del presidente con la actriz franco-iraní Golshifteh Farahani, según revela en su libro Una pareja (casi) perfecta el periodista de Paris Match Florian Tardif.