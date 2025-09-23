·
La boda del 'Ratilla', uno de los líderes del grupo neonazi Suburbios, acaba en redada en Madrid: 14 detenidos por narcotráfico y asociación ilícita
La boda del 'Ratilla', uno de los líderes del grupo neonazi Suburbios, acaba en redada en Madrid: 14 detenidos por narcotráfico y asociación ilícita.
etiquetas
:
ratilla
,
neonazi
,
suburbios
,
redada
,
detenidos
,
madrid
#1
Verdaderofalso
Ya estáis etiquetando de nazi a la gente a primera hora de la mañana… sois la hostia
7
K
99
#3
devilinside
#1
Y todo por pensar diferente
1
K
23
#5
txillo
#1
no conozco a un solo camello que no sea de VOX.
2
K
35
#9
ewok
#5
En Galicia no existe VOX (just saying).
0
K
12
#10
Escafurciao
#5
segun que pilles
0
K
7
#8
ewok
*
#1
A los nazis en tiempos de Hitler les molestaba que se les llamase nazis. Desde principios del siglo XX, “nazi” era un apodo peyorativo derivado de “Ignaz” usado en el habla popular, especialmente en Baviera, para referirse a alguien torpe o tonto.
* Es como si un partido se llamase Frente Españolista Obrero y les llamasen "feos"
en.wiktionary.org/wiki/Ignaz
0
K
12
#4
E31071959
14 detenidos y 88 copas se bebieron en la barra libre
3
K
42
#7
cabobronson
#6
así terminó, creo que con más detenidos
2
K
35
#2
tobruk1234
Que boda que no se precie acaba con 14 detenidos y farlopa. Menudo festón se montaron
3
K
30
#6
Mikhail
#2
Es como tendría que haber terminado la de la hija de Ansar.
0
K
8
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
