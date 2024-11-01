Bluesky vence a Twitter y Facebook: la rebelión contra los algoritmos ya ha empezado

Hipólito Ledesma estaba equivocado. Muy equivocado. Cuando en Jot Down publicamos aquel artículo en el que nuestro «colaboratrol» se reía de lo aburrido que era Bluesky, lo hacíamos en clave de humor, sin calibrar que esa ironía se volvería en nuestra contra. No solo recibimos una oleada de reproches en la propia plataforma, sino que aquella broma ligera se convirtió en una crisis de reputación que todavía recordamos. Pero el tiempo, y los datos, han terminado por darnos una lección más importante que cualquier trending topic pasajero