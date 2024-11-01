Bloqueo en la sanidad de Ayuso: la falta de radiólogos deja a cientos de pacientes en un limbo sin ecografías ni diagnóstico

Los sindicatos médicos denuncian que se incentiva la sanidad privada en vez de abrir los servicios de radiólogos por las tardes en hospitales En los centros de Vallecas se llegó a dejar a 127 pacientes en el limbo durante una jornada y en Usera, a cerca de 200 que no aparecen en ninguna lista de espera. A estos pacientes se les desvió a centros de especialidades de gestión privada: el Centro de Especialidades Periférico Pontones (Quirón), el centro de consultas Maestranza (EV Medical) y el Hospital Universitario Infanta Leonor (gestión mixta).