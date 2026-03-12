El bloqueo de Ormuz ha detenido los proyectos de cables submarinos en el Golfo Pérsico así como el mantenimiento de los existentes que corren peligro por la escalada [eng]

A medida que Irán lanza ataques hacia las infraestructuras estadounidenses en los países del Golfo, las repercusiones del conflicto comienzan a extenderse más allá de los campos de batalla directos y afectan la infraestructura digital y económica de la región. La suspensión de proyectos muy costos de cables submarinos en marcha refleja la magnitud de los riesgos logísticos y de seguridad generados por la escalada militar, que podrían amenazar la infraestructuras tecnológicas de la región. Por esos cables hoy pasa el 17% del trafico mundial ...