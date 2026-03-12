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El bloqueo de Ormuz ha detenido los proyectos de cables submarinos en el Golfo Pérsico así como el mantenimiento de los existentes que corren peligro por la escalada [eng]

El bloqueo de Ormuz ha detenido los proyectos de cables submarinos en el Golfo Pérsico así como el mantenimiento de los existentes que corren peligro por la escalada [eng]

A medida que Irán lanza ataques hacia las infraestructuras estadounidenses en los países del Golfo, las repercusiones del conflicto comienzan a extenderse más allá de los campos de batalla directos y afectan la infraestructura digital y económica de la región. La suspensión de proyectos muy costos de cables submarinos en marcha refleja la magnitud de los riesgos logísticos y de seguridad generados por la escalada militar, que podrían amenazar la infraestructuras tecnológicas de la región. Por esos cables hoy pasa el 17% del trafico mundial ...

| etiquetas: geopolítica , guerra , información , ataques , comunicaciones
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2 comentarios
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alehopio #1 alehopio *
Otras fuentes :

La guerra pone en riesgo el auge tecnológico del Golfo Pérsico.
alhurra.com/en/16304

La guerra con Irán va a resultar costosa para el sector tecnológico.
www.tomshardware.com/tech-industry/iran-conflict-delays-metas-2africa-

Work on Massive Meta Cable Project in Persian Gulf Stalled by Iran War
www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-12/work-on-massive-meta-cable-
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alehopio #2 alehopio
Las empresas tecnológicas están recomendando a sus clientes mover sus datos a regiones más estables (como Europa o EE. UU.), lo que supone un golpe económico durísimo para la ambición tecnológica árabe.

Los costes de un corte de los cables submarinos del Golfo Pérsico serían incalculables.
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menéame