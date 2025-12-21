El blindado 'fake' de la operación contra el gigante de los hidrocarburos se compró por 10.000 euros a una chatarrería

La UDEF puso en marcha el pasado dos de diciembre una macrooperación en la que se realizaron nueve entradas y registros simultáneos en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional contra dos empresas del sector de los hidrocarburos. El dispositivo que contó con la colaboración de funcionarios de Hacienda se desplegó en varias localizaciones de Madrid y en una finca ubicada en Ávila, donde los agentes pudieron localizar coches de alta gama, varias armas y un vehículo bélico blindado con un cañón ametrallador de gran calibre instalado.