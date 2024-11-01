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Blemios, los legendarios hombres sin cabeza y rostro en el pecho que fascinaron a eruditos y artistas

Blemios, los legendarios hombres sin cabeza y rostro en el pecho que fascinaron a eruditos y artistas

Pigafetta, Marco Polo y otros viajeros nos han dejado testimonio de un bestiario imaginario de tierras lejanas que incluye animales y semihumanos, como cinocéfalos, manticoras, cocatrices, arimaspos, cíclopes gigantes, orejones, esciápodos… En algunos de ellos se creyó ver la corroboración de la existencia de aquellos que reseñaban los antiguos clásicos; fue el caso de los hombres sin cabeza, llamados akephaloi por los griegos y blemios por los romanos.

| etiquetas: blemiois , acéfalos , cabeza
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3 comentarios
4 1 0 K 44 cultura
#1 Nasser
Pues como Trump, hombre sin cabeza.
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Cuñado #3 Cuñado *
cocatrices

Cocatriz, cocatriz, modelo {0x1f443} , cantante y actriz. Cooocaaaatriiiiiiz!

youtu.be/gpvAAFp_dfg
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#2 Tiranoc
¿Y cómo se aplicaban el Vicks VapoRub?
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menéame