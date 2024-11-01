Blemios, los legendarios hombres sin cabeza y rostro en el pecho que fascinaron a eruditos y artistas

Pigafetta, Marco Polo y otros viajeros nos han dejado testimonio de un bestiario imaginario de tierras lejanas que incluye animales y semihumanos, como cinocéfalos, manticoras, cocatrices, arimaspos, cíclopes gigantes, orejones, esciápodos… En algunos de ellos se creyó ver la corroboración de la existencia de aquellos que reseñaban los antiguos clásicos; fue el caso de los hombres sin cabeza, llamados akephaloi por los griegos y blemios por los romanos.