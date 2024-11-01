edición general
Blanca Romero, al enterarse del accidente de tráfico de Cayetano Rivera: "Está vivo, ¿no? Pobre palmera"

La actriz y modelo se enteró por los reporteros del accidente en Sevilla de su exmarido...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... y aseguró que ama 'la naturaleza' al hablar de la palmera
jm22381 #2 jm22381
Es que lo de ir a preguntarle a la ex también es tener mala leche :-D
nightrain #3 nightrain
#2 más si es la ex de un torero, poco que rascar
