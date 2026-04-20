Black Mirror (San Junipero)

El ser humano ha intentado, desde que tiene memoria, vencer a la muerte. Y esa es la premisa que sostiene el episodio “San Junípero”, el cuarto de la tercera temporada de “Black Mirror”. “San Junípero” es ciencia ficción de calidad porque cuenta precisamente el tipo de historia que solo este género puede abordar; y, lo hace, además, de una manera sugerente y plausible, sin tintes fantásticos. No sólo eso, sino que rompió con el esquema de cinismo, oscuridad y finales trágicos que se había autoimpuesto la serie hasta ese momento