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Black Mirror (San Junipero)

Black Mirror (San Junipero)

El ser humano ha intentado, desde que tiene memoria, vencer a la muerte. Y esa es la premisa que sostiene el episodio “San Junípero”, el cuarto de la tercera temporada de “Black Mirror”. “San Junípero” es ciencia ficción de calidad porque cuenta precisamente el tipo de historia que solo este género puede abordar; y, lo hace, además, de una manera sugerente y plausible, sin tintes fantásticos. No sólo eso, sino que rompió con el esquema de cinismo, oscuridad y finales trágicos que se había autoimpuesto la serie hasta ese momento

| etiquetas: black mirror , serie , ciencia ficción , tecnología , san junipero
8 5 0 K 178 CFicción
10 comentarios
8 5 0 K 178 CFicción
Deckardio #1 Deckardio
Ese episodio para mí, es de lo mejor que he visto en Confi televisiva y en efecto vaya BSO. Sacaron un CD específico del episodio.
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MellamoMulo #3 MellamoMulo
#1 Ni recordaba ya el episodio, quizá lo vi hace demasiado, pero la premisa es profunda. Así a bote pronto me acaba de asaltar el pensamiento de que plantea la consciencia como algo separado y replicable. Y una pregunta, soy yo quien vive allí, o es simplemente una simulación perfecta que cree ser yo mientras mi ser original deja de existir?
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Asimismov #6 Asimismov *
#4 si. El castigo de Sísifo no era tanto subir la piedra a la montaña cada vez, sino tener que bajar a recuperarla, porque durante la bajada podía pensar sobre la inutilidad de casi todo.
Albert Camus
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Asimismov #2 Asimismov *
Eso es porque no conocen las tretas de Sísifo que engaño a Tánatos y a Hera y consiguió esquivar dos veces la muerte.
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tommyx #4 tommyx
#2 a ese lo recompensaron a subir una roca a lo alto de una montaña, la cual siempre caía cuando ya llegaba,no?
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tommyx #5 tommyx
San junípero a 100km de san Andreas :-D
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MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo *
No me odiéis si traigo a colación la serie Upload que trata el mismo tema de la copia digital de la consciencia de un modo mucho más "ligero".
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Sabbath #8 Sabbath
Qué bueno fue Black Mirrot y cómo lo han quemado a base de hacer más temporadas.
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Rixx #7 Rixx
Mejor episodio del mundo mundial, doy fe de ello :foreveralone:
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#10 Tronchador.
#7 No estoy de acuerdo, pero te respeto.
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menéame