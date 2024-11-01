El “Bizum europeo” ya tiene fecha: así cambiarán los pagos instantáneos en toda la UE en 2026

Europa lanzará en 2026 un sistema de pagos instantáneos entre países, similar a Bizum pero a escala continental. EuroPA y EPI (Wero) crearán una empresa conjunta que permitirá interoperar plataformas de 15 países, cubriendo a 380 millones de personas. En 2026 llegarán los pagos entre usuarios y en 2027-2028 al ecommerce y comercios. El sistema reducirá la dependencia de Visa y Mastercard y facilitará transferencias rápidas, sin comisiones y con identidad europea común. Relacionada: menea.me/2gb9w