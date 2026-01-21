Bizkaia abre la puerta a que las empresas de telefonía móvil paguen por ocupar el espacio público

Ocupan el espacio público con sus repetidores y antenas pero, a diferencia de las empresas de telefonía fija e internet, las de telefonía móvil no pagan las tasas correspondientes, ya que la propia Normal Foral que regula los municipales recoge expresamente que en esa tasa no está incluido este sector. La situación podría cambiar a partir de ahora, ya que las Juntas Generales de Bizkaia van a estudiar la modificación de la Norma Foral de Haciendas Locales con el fin de ofrecer seguridad jurídica a los municipios que quieran hacerlo.