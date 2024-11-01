edición general
La Bitácora de Jenri: Descubren dos hornos medievales en el Raval de Barcelona

El hallazgo de dos hornos bajomedievales y de un edificio indeterminado bajo la actual Capilla de la Misericordia permite reescribir la historia de este espacio de Barcelona.

Pertinax #1 Pertinax
Casi hay más restos góticos en el Raval que en el Barri Gòtic. :troll:
