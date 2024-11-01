El biometano despega en España: la inyección en la red crece un 29% frente al 12% de la UE

El biometano ha dejado de ser una promesa incipiente para convertirse en una realidad en expansión en España. La inyección de este gas renovable en la red nacional creció un 29% en el último ciclo anual, muy por encima del 12% de incremento medio registrado en la Unión Europea. El dato, recogido en el informe de 2026 de ENTSOG sobre las inyecciones anuales de gas renovable en las redes de gas, confirma un cambio de ritmo en el sistema energético español: el volumen pasó de 305 GWh en 2023-2024 a 394 GWh en 2024-2025.