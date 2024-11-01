edición general
El biometano despega en España: la inyección en la red crece un 29% frente al 12% de la UE

El biometano ha dejado de ser una promesa incipiente para convertirse en una realidad en expansión en España. La inyección de este gas renovable en la red nacional creció un 29% en el último ciclo anual, muy por encima del 12% de incremento medio registrado en la Unión Europea. El dato, recogido en el informe de 2026 de ENTSOG sobre las inyecciones anuales de gas renovable en las redes de gas, confirma un cambio de ritmo en el sistema energético español: el volumen pasó de 305 GWh en 2023-2024 a 394 GWh en 2024-2025.

#2 pirat *
Está despertando rechazo en los sitios donde se pretende implantar pero creo que razonablemente planificado sería un buen apoyo para planes locales y mancomunados de abastecimiento enérgético, reduciendo la dependencia, complejidad y mantenimiento del complejo sistema de distribución con pérdidas del 20% en su transporte, ganando soberanía, independencia y eficiencia hasta en su menor coste.
#1 gadish
ojo que el hecho de que el biometano salga de la putrefacción de orgánicos (algo que lo hace renovable) al quemarlo produces efecto invernadero igual que quemando gasofa. No está mal para conseguir autosuficiencia, pero sigue sin ser como la solar.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 No, es como quemar biomasa.
Esta dentro del ciclo del CO2, no se incrementa la cantidad de este.

De hecho, disminuye el efecto invernadero, al transformar el metano (que es un gas con más efecto invernadero) en CO2
