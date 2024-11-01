Biohacking celular: Astaxantina + NMN, la combinación que mira hacia la longevidad desde dentro

El biohacking celular busca mejorar la longevidad y la calidad de vida. Este artículo se centra en dos potentes aliados: la Astaxantina, un antioxidante miles de veces más potente que la Vitamina C que protege las células del daño oxidativo e inflamación; y el NMN (precursor del NAD+), que impulsa la energía mitocondrial y los mecanismos de reparación del ADN. Ambos trabajan en sinergia para reducir el desgaste, aunque hay que tener en cuenta que no hay suplemento capaz de compensar malos hábitos.