Biohacking celular: Astaxantina + NMN, la combinación que mira hacia la longevidad desde dentro

El biohacking celular busca mejorar la longevidad y la calidad de vida. Este artículo se centra en dos potentes aliados: la Astaxantina, un antioxidante miles de veces más potente que la Vitamina C que protege las células del daño oxidativo e inflamación; y el NMN (precursor del NAD+), que impulsa la energía mitocondrial y los mecanismos de reparación del ADN. Ambos trabajan en sinergia para reducir el desgaste, aunque hay que tener en cuenta que no hay suplemento capaz de compensar malos hábitos.

| etiquetas: biohacking , suplementos , longevidad , energía
2 1 1 K 7 salud
mente_en_desarrollo
Que no es lo mismo que chustadechina + MNM. Eso mira a la longevidad de otra manera.
Javi_Pina
NMN en MNM
Jgm00044
La suplementación está bien, pero si quieres energía lo mejor es un paseo por la mañana, mantenerte activo, entrenar, hacer un deporte, comer bien, etc. Igualmente, bien aporte
