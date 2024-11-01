edición general
15 meneos
86 clics
Un billete de lotería para Muelle, el punki que inventó el grafiti madrileño y hoy recibe homenajes de los que le multaban

Un billete de lotería para Muelle, el punki que inventó el grafiti madrileño y hoy recibe homenajes de los que le multaban

El homenaje llega solo unos días después de que la Comunidad de Madrid hiciera pública la adquisición de dos obras suyas sobre papel. Las firmas han sido compradas al hermano del autor, Fernando Argüello, como propietario del archivo personal y familiar. A él se debe, en buena medida, el clima de reivindicación actual que vive la obra de su hermano. Se incorporan al acervo artístico común, que cada vez cuenta con más piezas del artista urbano. El Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, por ejemplo, tiene desde hace tiempo en su colección

| etiquetas: muelle , grafiti , lotería
9 6 0 K 149 ilustracion
7 comentarios
9 6 0 K 149 ilustracion
#1 tpm1
Lamentable que se siga homenajeando a un tipo que se dedicaba a enmierdar las calles básicamente con su firma, nada de trabajos currados; solo egocentrismo.
4 K 26
uyquefrio #3 uyquefrio
#1 Tan solo por curiosidad, ¿qué opinas de Keith Haring y su obra?
1 K 16
Mangione #5 Mangione
#3 xD Le pides peras al olmo...
0 K 6
#6 tpm1
#5 Y lo dice alguien que no sabe ver que son casos muy diferentes.
0 K 10
#7 tpm1
#3 Que uno dibujaba en tiza en el metro en zonas de publicidad y sin firmarlas o que no destacase esta, mientras el otro se dedicaba a enmierdar cualquier sitio con su firma, cual perro meando para marcar territorio.
0 K 10
Magog #4 Magog
La segunda vez que lo sacan, ya salió otro hace años con una foto de la pieza que queda en la calle montera, el que han sacado para el sorteo de este jueves es otra pieza diferente y con bastante mejor calidad (El de Montera parece que tiraron de la primera foto que encontraron, la verdad)
No me pude hacer con el anterior, de este he comprado un par (Por si tengo la buena-mala suerte que toque, que entonces me quedaría sin él)

A ver si algún día dan a Jes la misma importancia, que si bien no tiene la relevancia de "ser el primero", es un artista de cojones

#1 Depende de gustos, Muelle no hacía, por norma, takeos, si no piezas realmente buenas
0 K 11
estemenda #2 estemenda
Primera vez que oigo decir que Muelle fuese punk.
1 K 18

menéame