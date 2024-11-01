Un billete de lotería para Muelle, el punki que inventó el grafiti madrileño y hoy recibe homenajes de los que le multaban

El homenaje llega solo unos días después de que la Comunidad de Madrid hiciera pública la adquisición de dos obras suyas sobre papel. Las firmas han sido compradas al hermano del autor, Fernando Argüello, como propietario del archivo personal y familiar. A él se debe, en buena medida, el clima de reivindicación actual que vive la obra de su hermano. Se incorporan al acervo artístico común, que cada vez cuenta con más piezas del artista urbano. El Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, por ejemplo, tiene desde hace tiempo en su colección
No me pude hacer con el anterior, de este he comprado un par (Por si tengo la buena-mala suerte que toque, que entonces me quedaría sin él)
A ver si algún día dan a Jes la misma importancia, que si bien no tiene la relevancia de "ser el primero", es un artista de cojones
#1 Depende de gustos, Muelle no hacía, por norma, takeos, si no piezas realmente buenas