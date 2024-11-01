edición general
5 meneos
12 clics
Bill Clinton ataca a los republicanos del Congreso por rechazar una audiencia pública sobre el caso Epstein (Eng)

Bill Clinton ataca a los republicanos del Congreso por rechazar una audiencia pública sobre el caso Epstein (Eng)

Tras meses de negociaciones entre los Clinton y Comer, el matrimonio demócrata accedió a testificar en la investigación sobre Epstein. Sin embargo, en los últimos días pidieron que su testimonio sea grabado y difundido al público estadounidense. Una vez que habían accedido a hacer una declaración, los Clinton comenzaron a pedir públicamente una audiencia pública. En este contexto, el expresidente demócrata se expresó en su cuenta de X.

| etiquetas: audiencia pública , congreso , bill clinton , hillary clinton , epstein
4 1 0 K 58 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 58 actualidad
nanustarra #1 nanustarra
La primera rata abandonando el barco.
0 K 6

menéame