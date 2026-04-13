edición general
3 meneos
7 clics
Bienvenidos a la Tierra

Bienvenidos a la Tierra

El éxito de la misión Artemis 2 recuerda el valor de la ciencia en tiempos de oscurantismo político y superstición.

| etiquetas: editorial , ciencia , artemis 2
2 1 0 K 24 ciencia
sin comentarios
2 1 0 K 24 ciencia

menéame