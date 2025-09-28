·
Bienvenidos al internet muerto: por primera vez en la historia hay más bots que personas en la red, y la tendencia va a crecer hasta el infinito
Internet, tal y como lo conocíamos, ha desaparecido por completo.
internet
bots
45
27
0
K
421
actualidad
36 comentarios
+ valorados
#4
Catacroc
Pagina escritas por IA, leidas por bots para elaborar resumenes de prensa que se publican automaticamente en periodicos donde no hay periodistas y que son leidas por bots que generan visitas y luego un politico les da dinero a modo de publicidad. Ahi es donde esta todo el chanchullo del asunto.
15
K
168
#12
eipoc
#4
y en la manipulación.
"Poder es controlar lo que sucede, el verdadero poder es controlar lo que la gente piensa que sucede.'
2
K
20
#22
Mark_
#4
la cadena la inicia el político, que es quien se nutre en última instancia de toda esta montaña de mierda.
El problema lo causa quien les cree.
0
K
12
#25
Artok
#4
internet está evolucionando. Ahora con un gran salto. Pero, de momento, sigue permitiendo que cualquiera pueda publicar y comentar lo que quiera. Imagino que irán surgiendo nuevas herramientas y filtros para toda esta nueva maraña de bots
Que un bot lea o publicó no es especialmente malo, depende de nosotros dejarnos o no manipular.
La verdad es que he eliminado varias apps, instagram y x, aunque las sigo consultando aunque de otra maneras. Notaba los feeds muy manipulados por algoritmos metiendo mucha mierda de extrema derecha. Aunque no se como afectará esto a la masa..
0
K
10
#5
cajadecartonmojada
*
#3
Y consumido por otras IAs para entrenar modelos para IAs generativas
7
K
73
#29
torrrquemada
*
#5
¿Generativas o degenrativas?
1
K
14
#30
Khadgar
#29
¿Cuál es la diferencia?
1
K
21
#2
doppel
*
Menéame está infectado, pero no de bots, de cuñados, que es mucho peor
6
K
65
#6
ewok
#2
¿Puedes confirmarlo?
0
K
13
#7
doppel
#6
los bots no pierden el tiempo
0
K
20
#33
HaCHa
#7
El suyo no, desde luego. El tuyo quizá sí.
0
K
9
#8
cangancho
#6
acaba de hacerlo
7
K
61
#10
rekus
#6
Puede, sí.
www.meneame.net/story/marruecos-vive-tercer-dia-protestas-juveniles-sa
3
K
49
#26
capitan.meneito
#10
esa ha sonao!
2
K
35
#9
capitan.meneito
#2
Cuñabots vs Decepticons
1
K
14
#19
Eukherio
*
#2
Muchos cuñaos ahora también tiran de bot para redactar sus reflexiones, con lo que son mitad y mitad: cuñaos cyborg.
1
K
22
#1
DayOfTheTentacle
Sigue teniendo porno, sigue siendo internet.
7
K
63
#3
VotaAotros
#1
¡Ahora creado por IA generativa!
5
K
58
#15
DayOfTheTentacle
#3
al correrme rebuzo como un burro! IAAAAAAAAAAAAAAAA IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
1
K
13
#32
HaCHa
#15
¿Pero rebuzas con harina de garbazo o con harina de tringo?
1
K
20
#24
dilsexico
*
#3
Harto de que todos los videos porno que ves salga tu madre en un rincon mirando a la camara decepcionada? Subscribete por $2500 al año!
1
K
16
#16
kastanedowski
Aqui mismo hay bots no solo opinando sino enviando noticias...
El sistema permite que nuevos usuarios envien noticias, comenten y mucho peor, " dar negativos" tumbando noticias relevantes.
Ademas de los bots, estan los
usuarios que les gusta el papel de Bot
y siempre comentan algo. Yo los tengo bloqueados y veo que escriben constantemente por alguna razon...
1
K
19
#20
mariKarmo
Niño, hay más bots que en una partida al Fornite.
0
K
15
#28
woody_alien
Inertenet.
0
K
12
#34
SenorLobo
Vaya tema el que plantea el artículo: que ya hay más bots que personas activas en Internet, y que el internet que conocíamos —el tejido humano de opiniones, comentarios, interacción genuina— está quedando sepultado bajo montañas de contenido generado automáticamente.
La Vanguardia
Esto es lo que pienso:
No me sorprende del todo
Si pensamos en la velocidad con que han avanzado los modelos (ChatGPT, Gemini, etc.), era cuestión de tiempo que la capacidad de generar contenido a escala superara…
0
K
10
#14
beltzak
Tampoco es que hace 10 años fuera muy diferente, ¿no?
La Casa Blanca, la CIA o la NSA emitía un comunicado y después todos los “Bots” lo publicaban en todos los medios de comunicación de todo el planeta como auténticos voceros.
Las WMD , armas de destrucción masiva que había en Iraq en 2003-2004 también lo inventaron en un centro de inteligencia y de ahí pues a propagar.
This is extremely dangerous to our democracy.
m.youtube.com/watch?v=_fHfgU8oMSo&pp=0gcJCRsBo7VqN5tD
2
K
10
#18
phillipe
#14
Shut up bot!
0
K
10
#36
gskbyte
¿Se ha propuesto ya alguna forma de tener una página en la que se garantice que el contenido es generado por humanos sin verificación de identidad?
0
K
9
#21
CosaCosa
Los bots sirven para el uso y disfrute de las personas.
0
K
7
#31
jaramero
*
El internet tal y como lo conocíamos ha cambiado tantas veces...
Recuerdo las quejas cuando las redes sociales eran el demonio porque filtraban la realidad y manipulaban a la gente.
Y ahora todos los medios son putillas de google que recopilan datos para entrenar ias.
0
K
7
#35
lordban
#31
Las quejas sobre las redes sociales son hoy más amplias que nunca, porque obviamente ahí hay un problema.
0
K
6
#23
Nitrous
Aquí sin ir más lejos tenemos a un bot que tiene la portada inundada de propaganda...
0
K
6
#17
Xoche
*
No hay que irse tan lejos (internet). Los bots están en todas partes. Tienen apariencia humana pero no lo son. No hay más que fijarse en la primera fuerza "política". El 51% de los mensajes que generan son inventados. Se cree que para el 2030 alcanzarán el 99%
En este caso no se sabe si es un humano imitando a una hiena o al revés... Cuidado con los bots...
0
K
6
#27
FergusonMade
Qué es un bots?
0
K
6
#11
M.Rackham
Habrá que crear un buscador que filtre el contenido generado por IA.
0
K
6
#13
David82
#11
eso es otro asunto, este envío habla de otra cosa
0
K
6
