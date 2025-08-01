El infierno tiene aroma a inciensos. El bienestar tóxico no siempre lleva bata blanca ni receta médica: a veces huele a incienso ecológico y se viste con mallas técnicas de color pastel. No es que hayamos olvidado cómo estar sanos, es que hemos convertido la salud en una religión sin herejes.
| etiquetas: mindfulness , bienestar , habitos toxicos , new age
compra unas mallas técnicas ecológicas y recibe otra gratis si las encargas en los próximos minutos, y verás como tu bienestar tóxico mejora
