Bielorrusia acusa a Lituania de provocación con drones [ENG]

Bielorrusia ha acusado a Lituania de utilizar deliberadamente un vehículo aéreo no tripulado (UAV) para atacar al país y a Polonia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia convocó al encargado de negocios de Lituania, Erikas Vilkanecas, para protestar por el lanzamiento de un dron desde territorio lituano que violó el espacio aéreo de Bielorrusia el domingo. En un comunicado emitido el lunes, el ministerio condenó el incidente como una «provocación deliberada» que amenaza la seguridad y viola las normas internacionales, incluida l

Supercinexin #2 Supercinexin
Los caniches bálticos, siempre liándola.
7 K 77
#3 Barriales
#2 hacernos casito. Que nos atacan los osos.
1 K 15
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Enlace a la tele donde se ven las imágenes del dron que ha caido Se puede poner en inglés (vale, es de la IA pero se entiende)

Estos SÍ ponen fotos e imágenes, no como los drones fantasmas esos de llegan a Bélgica y no se han enterado ni los polacos ni los alemanes (en teoría)  media
3 K 45

