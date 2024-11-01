Biden agradece no estar vivo para ver lo que Trump le está haciendo al país [EN]

Expresando su alivio por no ser consciente del desmoronamiento de Estados Unidos, el expresidente Joe Biden dijo el jueves a los periodistas que estaba agradecido de no estar vivo para ver lo que Trump estaba haciendo al país. «Dediqué toda mi vida a salvaguardar los ideales de la libertad democrática y a promover la libertad en esta gran nación, y no puedo enfatizar lo suficiente lo afortunado que soy de haber dejado este mundo antes de tener que ver lo que Donald Trump ha hecho con los valores más sagrados de nuestro país», », dijo Biden, señ