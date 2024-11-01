edición general
Bibliotecas públicas: un tercer lugar donde ensayar la utopía

Las bibliotecas públicas cumplen una labor social irremplazable: ofrecen un lugar hospitalario donde estudiar, leer y aprender a quienes no lo tienen, con calefacción en invierno, aire acondicionado en verano, ordenadores y conexión a internet. Albergan actividad cultural gratuita. Ponen a disposición de todos libros, periódicos, revistas, películas, series, música y la posibilidad de navegar sin ningún coste. Hay pocos lugares en nuestras ciudades y pueblos donde todo el mundo sea recibido, sin pedirle que consuma, que gaste, que compre.

Yo voy a trabajar muchas veces por la mañana. Te aislas más y sacas mucho más trabajo. Y en general, 99% de las veces, la gente muy respetuosa.
Aire acondicionado todas todas, no tienen. Que anda que no me he cocido yo estudiando en verano.
#1 O lo ponen tan bajo que apenas se nota.
son salas de estudio para opositores y para que pollasviejas lean el periódico en papel, además de un nido de aprobadores muy vagos y que desayunan muy lento y muchas veces. es la realidad, basta con acercarse a alguna cualquier día. lo demás son pajillas de pijoprogres. nadie prácticamente va para leer o sacar libros. deberían poner: salas de estudio gratis en los rótulos y poner todos esos libros en un bunker en un sótano y así liberar más espacio para futuros aprobadores
Yo voy todas las semanas con mi hija. Le encanta leer y como, en el lugar que resido hay poco ocio que no sean bares, vamos encantados.

Y #4 igual la biblioteca de tu barrio es así, la de mi ciudad, aparte de opositores, estudiantes, etc. va bastante gente a coger libros o chavales a hacer trabajos.
