Biblioteca Germinal (préstamo gratuito)

La Biblioteca de la Asociación Cultural Germinal ha adquirido recientemente material impreso para el desarrollo de su colección. Uno de los objetivos de la Biblioteca es favorecer el estudio, el análisis y la difusión de la tradición libertaria y las personas o grupos que la propiciaron. Así como la reflexión de la historia social, la lucha sindical o la economía. El material está incluido en el catálogo de la Biblioteca. La sede está en la calle Bailén N7 Bilbao