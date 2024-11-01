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Bestsellers de otros tiempos: la corrosiva sátira de Los caballeros las prefieren rubias, de Anita Loos

Bestsellers de otros tiempos: la corrosiva sátira de Los caballeros las prefieren rubias, de Anita Loos

Los hombres no le perdonaron jamás el hecho de que fuese una mujer con talento. Las mujeres no le perdonaron nunca su modo de señalar a las busconas y las mercenarias. Ella no se perdonó nunca a sí misma el hecho de saberlo todo y que no le sirviese de nada.

| etiquetas: bestsellers , rubias , anita loos
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2 comentarios
6 0 0 K 92 cultura
placeres #1 placeres *
... Muy interesante lectura..

Pero para ser una mujer a la que nadie perdonaban... La contrataron tras el libro para escribir guiones por 1.000 $ a la semana en 1931, desde luego debió de ser una escritora de guiones muy muy apreciada por los estudios (tacaños hasta la exageración),

en.wikipedia.org/wiki/Anita_Loos#Early_life

Sus relaciones fueron un desastre ¿pero fue culpa de los hombres o de ella?, es curioso que siempre la culpa sea originalmente de ellos. De una persona…   » ver todo el comentario
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cocolisto #2 cocolisto
Nunca había visto la peli entera, siempre a cachos cuando en canales varios. La última vez que la vi casi toda entera, me llamó la atención que no salía ningún negro... Salvo uno en una orquesta brevemente cuando se lían a tiros mafiosos contra mafiosos y otro limpiando papeleras en una oficina.
Hasta aquí mi análisis.
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menéame