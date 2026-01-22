edición general
Bessent admite que las sanciones de EE.UU. colapsaron la economía iraní y provocaron protestas

El secretario del Tesoro estadounidense ha reconocido haber inducido el caos económico en Irán; "política de poder económico, sin disparar un tiro".

#2 concentrado
¿Terrorismo económico?
pitercio #5 pitercio *
Creo que si les preocupasen tanto las banderas falsas lo mismo harían con los atuneros o portacontenedores, pero no.
eldet #1 eldet
Ha reconocido? La neolengua. Es una brabuconada suya, no significa que sea verdad o no. Iran esta en la otra punta del planeta, no creo que le afecte tantisimo el comercio con USA.
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 "no creo que le afecte tantisimo el comercio con USA."
Infórmate un poco anda.

Puedes empezar por aqui:
es.wikipedia.org/wiki/Sanciones_internacionales_contra_Irán
eldet #4 eldet
#3 que tendra que ver que exista con que sea el detonante de las protestas. Y mas viendo que llevan desde los 70 y la ultima actualizacion hace 7 años.
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#4 Cuando aprendas a leer, quizás descubres el impacto de las sanciones de USA a un país.

"Debido a las sanciones (que todos los países deben cumplir), las importaciones de petróleo iraní por parte de India caen un 40% entre 2018 y 2019. India también retira sus inversiones del puerto de Chabahar, poniendo en peligro su futuro comercial. "

Hasta entonces, deja de dar la lata con tus cuñadeces.
eldet #7 eldet
#6 quieras dejar de insultar, faltar el respeto, ademas de querer pintar una realidad falsa? Gracias.
