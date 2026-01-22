·
11
meneos
10
clics
Bessent admite que las sanciones de EE.UU. colapsaron la economía iraní y provocaron protestas
El secretario del Tesoro estadounidense ha reconocido haber inducido el caos económico en Irán; "política de poder económico, sin disparar un tiro".
eeuu
,
irán
,
trump
,
bessent
9
2
1
K
103
actualidad
#2
concentrado
¿Terrorismo económico?
0
K
20
#5
pitercio
*
Creo que si les preocupasen tanto las banderas falsas lo mismo harían con los atuneros o portacontenedores, pero no.
0
K
17
#1
eldet
Ha reconocido? La neolengua. Es una brabuconada suya, no significa que sea verdad o no. Iran esta en la otra punta del planeta, no creo que le afecte tantisimo el comercio con USA.
2
K
9
#3
aPedirAlMetro
*
#1
"no creo que le afecte tantisimo el comercio con USA."
Infórmate un poco anda.
Puedes empezar por aqui:
es.wikipedia.org/wiki/Sanciones_internacionales_contra_Irán
0
K
9
#4
eldet
#3
que tendra que ver que exista con que sea el detonante de las protestas. Y mas viendo que llevan desde los 70 y la ultima actualizacion hace 7 años.
1
K
-2
#6
aPedirAlMetro
*
#4
Cuando aprendas a leer, quizás descubres el impacto de las sanciones de USA a un país.
"Debido a las sanciones (que todos los países deben cumplir), las importaciones de petróleo iraní por parte de India caen un 40% entre 2018 y 2019. India también retira sus inversiones del puerto de Chabahar, poniendo en peligro su futuro comercial. "
Hasta entonces, deja de dar la lata con tus cuñadeces.
0
K
9
#7
eldet
#6
quieras dejar de insultar, faltar el respeto, ademas de querer pintar una realidad falsa? Gracias.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
