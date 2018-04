Carolina Bescansa rechaza dimitir como diputada tras la publicación de su plan contra Iglesias

"Me parece un disparate" "No hay motivo". La cofundadora de Podemos reconoce que el documento salió de su ordenador, aunque insiste en que desconocía el contenido de su propuesta a Errejón. "No se me ha pasado por la cabeza. No hay motivos", asegura sobre una posible dimisión después de que la dirección estatal no vaya a actuar contra ella.