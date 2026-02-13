edición general
Berridos y espectadores corajudos: experiencias en la CutreCon 15 de Madrid

Un año más, el Festival de cine 'trash' de Madrid confirma que la comedia involuntaria es un inesperado paraíso audiovisual que disfrutan cientos de personas con gustos poco convencionales. A modo de colofón, quizás lo más significativo del Festival de cine trash de Madrid sean sus rituales. Coñas internas a las que los neófitos acaban adhiriéndose presos del efecto gregario, como llamar "¡Cobarde!" a todo aquel que abandone la sala en mitad de la proyección, o acumular latas de cerveza a los pies de las butacas.

Recomiendo encarecidamente: "Ninja Terminator"

Mucho le debe "Misión imposible 2" a esta película, imperdible la carrera con los coches y es que joder, da para sacar avatares para un vida.
