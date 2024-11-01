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Bergerot acusa a Ayuso de actuar como “comercial” de Nacho Cano en México

Bergerot acusa a Ayuso de actuar como “comercial” de Nacho Cano en México  

"Señorías del PP, le llaman ustedes agenda internacional a reunirse con cuatro políticos de derechas y hacerle un homenaje a Hernán Cortés. Le llaman agenda internacional a promocionar el espectáculo de de Nacho Cano en México. Hay que ser ridículo" ha dicho Manuela Bergerot en ausencia de Ayuso en la Asamblea de Madrid por su viaje a México.

| etiquetas: ayuso , “comercial” , nacho cano , méxico
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4 comentarios
7 1 1 K 95 politica
#4 Albarkas
Si Ayuso sigue diciendo las estupideces que está diciendo en México, a su amigo Nacho igual lo acaban apedreando. :troll: :troll: :troll:
Ir a hacer un discurso colonialista a una excolonia no es lo más inteligente aunque en sus cabezas suene bien.
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Ramen #1 Ramen
Dinero público para promocionar el negocio del ex de la presi. Todo muy correcto.
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Cehona #3 Cehona
Esto no son corruptelas como dice Peinado.
Circulen
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Ludovicio #2 Ludovicio
Ayuso no mueve un músculo si no va a ganar dinero ella o sus socios.
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menéame