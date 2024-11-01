Bergerot acusa a Ayuso de actuar como “comercial” de Nacho Cano en México  

"Señorías del PP, le llaman ustedes agenda internacional a reunirse con cuatro políticos de derechas y hacerle un homenaje a Hernán Cortés. Le llaman agenda internacional a promocionar el espectáculo de de Nacho Cano en México. Hay que ser ridículo" ha dicho Manuela Bergerot en ausencia de Ayuso en la Asamblea de Madrid por su viaje a México.